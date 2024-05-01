Российская армия занимает новые населенные пункты, выходя на оперативный простор

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Российская армия продолжает расширять прорыв в районе поселка Очеретино.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источник как с рооссийской, так и с украинской стороны.

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«Ситуация для противника продолжает быстро ухудшаться. Резервы не помогают, да и растянутость коммуникаций ВС России пока не сказывается на ходе боевых действий. Наша армия продолжает наступать и брать преобладающие высоты, после чего противнику приходится отступать на север и запад», – подводит итоги вчерашнего дня военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Вчера было закончено выбивание ВСУшников из опорников вдоль дороги между Очеретино и Керамиком после чего правый фланг наступающей на запад группировки был достаточно обеспечен. Что позволило нам начать следующую операцию по занятию высот вокруг Архангельского. Схема выдавливания противника осталась та же. Мы берем под контроль высоты (в данном случае с востока и запада) после чего вынуждаем противника отступать. Также мы продолжаем давить противника по направлению к н.п. Прогресс и Новопокровское. И вероятно, сегодня могут быть хорошие новости севернее Керамика», – добавляет Подоляка.

Эта информация находит подтверждение и с украинской стороны.

«На Покровском направлении российские войска захватили село́ Новокалиново и посёлок Керамик. Продвижение противника на участке шириной до 5.2 км на глубину до 1.4 км. Восточнее посёлка Новоалександровка противник продвинулся вдоль двух лесополос в северном направлении на участке шириной до 900 м на глубину до 630 метров. Западнее Соловьёво противник продолжает атаки в направлении балки Самойлова», – сообщает украинский военкор Олег Петренко.

Признает потерю населенных пунктов и связанный с ВСУ тг-канал проекта Deep State.

«Враг захватил Керамик та Новокалиново, а также продвинулся возле Новоалександровки и в Урожайном. Ситуация в Роботино уточняется», – говорится в публикации.

«Противник признаёт, что Армия России заняла Новокалиново и Керамик. Наши войска срезали выступ широким фронтом (до 5.2 км) на глубину до 1.4 км», отмечает связанный с Погранслужбой ФСБ тг канал «Два майора».

А буквально в последние минуты Подоляка обновил данные о продвижении в районе Очеретино.

«Все больше и больше информации о нашем продвижении вперед. Похоже, что, сокрушив оборону противника между Очеретино и Керамиком, а также на линии Соловьево-Новобахмутовка-Бердычи-Семеновка, мы смогли в какой-то степени выйти на оперативный простор и теперь движение вперед пошло бодрее. Думаю, не в последнюю очередь здесь играет фактор неподготовленности противником хороших рубежей обороны за указанной линией (которые после неожиданно быстрого падения Авдеевки создать просто не успели). Наблюдаем. Пока же пришла новость, что мы фактически вышли к селу Сокол и тем самым подтянули и левый фланг перед броском к н.п. Прогресс (правый фланг был подтянут еще вечером). Одновременно это создает удобные предпосылки по наступлению на Новопокровку и Уманское», – подчеркивает Подоляка.