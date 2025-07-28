Российская армия зашла в Купянск

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В Харьковской области фиксируются новые важные успехи российской армии. Вчера появилась информация, что передовые отряды смогли зайти непосредственно в Купянск и начать бои у телевышки.

Эти сообщения, которые изначально появились в российских военных пабликах, подтверждают и украинские военные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Купянск пи…нявые дрг заходят, пацики уничтожают, но все труднее ситуация», – жалуется украинский военный с позывным «Бахмутский демон».

Вражеский ресурс DeepState отмечает, что продвижение идет с северо-запада.

«Силы Обороны осуществляют меры по выбиванию штурмовых групп кацапов, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора пытаются закрепиться. Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», – с тревогой описывает ситуацию ресурс.

Напомним, что еще 11 июля МО РФ объявило о занятии Соболевки, что на тот момент не соответствовало действительности – то ли произошла ошибка, то ли поступила недостоверная информация снизу. За это время российским подразделениям, как признает и противник, удалось существенно продвинуться фактически в тыл купянскому гарнизону. Если падет Соболевка, то можно будет вести речь об оперативном окружении Купянска.

«По Купянску. Еще недели 3-4 назад противник начал наращивать свою активность на направлении, перекинул опытные подразделения FPV и начал в…бывать нашу логистику, крылья и тяжелые бомберы, поэтому вполне вероятно, что это подготовка к основному спектаклю, который будет проходить уже в полях, посадках и населенных пунктах», – предупреждает офицер ВСУ с позывным «Алекс».

Встревожен и украинский военкор Олег Петренко, признающий выход на окраины Купянска.