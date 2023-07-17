Российская артиллерия накрыла группу террориста Сенцова на «Брэдли»

Игорь Шкапа.  
17.07.2023 11:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинский террорист Олег Сенцов, выданный Киеву по обмену, получил ранение на фронте, куда он отправился воевать после начала российской СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Сенцов написал в своем блоге.

Украинский террорист Олег Сенцов, выданный Киеву по обмену, получил ранение на фронте, куда он...

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«Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении во время десантирования попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь», – сообщил он.

По его словам, три ВСУшника получила ранения, «в основном осколки.

«Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо!», – добавил Сенцов.

Напомним, что Сенцов был осужден за подготовку терактов в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

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