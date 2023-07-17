Российская артиллерия накрыла группу террориста Сенцова на «Брэдли»

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Украинский террорист Олег Сенцов, выданный Киеву по обмену, получил ранение на фронте, куда он отправился воевать после начала российской СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Сенцов написал в своем блоге.

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«Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении во время десантирования попали под артиллерийский обстрел. Брэдли снова спас нам жизнь», – сообщил он.

По его словам, три ВСУшника получила ранения, «в основном осколки.

«Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело, спасибо!», – добавил Сенцов.

Напомним, что Сенцов был осужден за подготовку терактов в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.