Российская артиллерия перемалывает украинскую пехоту

26.07.2022  16:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская пропаганда пытается посеять панику на освобожденных территориях,  распространяя слухи о контрнаступлении ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный корреспондент Александр Коц.

Украинская пропаганда пытается посеять панику на освобожденных территориях,  распространяя слухи о контрнаступлении ВСУ. Об...

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Он отмечает, что не может представить контрнаступление ВСУ на Херсон, о котором регулярно трубят в Киеве..

«Обычно решение о наступлении, направление главного удара держится в тайне. Но здесь другое дело – это какой-то информационный расчет. Мне пишут с освобожденных территорий о настроениях на них: там в соцсетях людей пугают, «мы и Херсон освободим, и Бердянск освободим», что будут бомбить. И люди боятся. Вот на эту панику в преддверие референдумов и рассчитывают», – пишет Коц.

Также он затронул тему  поставок иностранного оружия на Украину.

«Понятно, что «Хаймарс» лучше того же «Урагана» точностью. А вот «три топора» – М-777 – берут дальностью. Для того, чтобы охотиться на эти типы вооружений, российским [артиллеристам] и спецназу приходится подгонять наши гаубицы практически на линию фронта, что для артиллерии несвойственно, тем не менее, наши уже научились с ними бороться.

Уже уничтожены три установки «Хаймарс». Это не тот темп, который многим бы хотелось, но он показывает, что все-таки бороться с этим можно», – отмечается в публикации.

При этом автор подчеркивает, что в конечном итоге все решает пехота и ее качество.

«А вот этого у Украины нет. Пехоты-то у них много (в разы больше, чем у нас), но ее бросают на танки с голыми автоматами, о чем они жалуются в своих роликах. Вот поэтому наше продвижение идет не быстро. Происходит «перемалывание» людской массы, которую Украина совершенно иррационально бросает под российскую артиллерию», – резюмировал Коц.

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