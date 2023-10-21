Российская артиллерия вчетверо лучше натовской – украинский эксперт

Российская артиллерия намного долговечнее натовской, и используется грамотнее.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Почему противник поснимал с мобрезерва Т-65 и Т-55? У нас не очень умные люди смеялись. Они ставят эти танки как самоходную артиллерийскую установку для стрельбы из укрытий. И второе – чтобы сохранять свою артиллерию.

Артиллерийские стволы имеют свой резерв. Как пример – пять тысяч выстрелов у орудий бывшего Советского Союза, мы умножаем на три, будет десять-пятнадцать», – сказал Стариков.