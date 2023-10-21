Российская артиллерия вчетверо лучше натовской – украинский эксперт
Российская артиллерия намного долговечнее натовской, и используется грамотнее.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему противник поснимал с мобрезерва Т-65 и Т-55? У нас не очень умные люди смеялись. Они ставят эти танки как самоходную артиллерийскую установку для стрельбы из укрытий. И второе – чтобы сохранять свою артиллерию.
Артиллерийские стволы имеют свой резерв. Как пример – пять тысяч выстрелов у орудий бывшего Советского Союза, мы умножаем на три, будет десять-пятнадцать», – сказал Стариков.
Он раскритиковал западное оружие за ненадёжность и сложность в обслуживании.
«А натовские стволы, например «Panzerhaubitze 2000», пятьсот выстрелов. Потом старый ствол надо убирать, другой вставлять. Так же само «Zuzana» и тому подобное. Мы стреляем из этих пушек, и потом нам необходимо их везти в Восточную Европу на ремонтные базы. А противник таким способом экономит», – добавил эксперт.
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