Российская артиллерия вчетверо лучше натовской – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
21.10.2023 13:11
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская артиллерия намного долговечнее натовской, и используется грамотнее.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская артиллерия намного долговечнее натовской, и используется грамотнее. Об этом на канале «Politeka» заявил...

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«Почему противник поснимал с мобрезерва Т-65 и Т-55? У нас не очень умные люди смеялись. Они ставят эти танки как самоходную артиллерийскую установку для стрельбы из укрытий. И второе – чтобы сохранять свою артиллерию.

Артиллерийские стволы имеют свой резерв. Как пример – пять тысяч выстрелов у орудий бывшего Советского Союза, мы умножаем на три, будет десять-пятнадцать», – сказал Стариков.

Он раскритиковал западное оружие за ненадёжность и сложность в обслуживании.

«А натовские стволы, например «Panzerhaubitze 2000», пятьсот выстрелов. Потом старый ствол надо убирать, другой вставлять. Так же само «Zuzana» и тому подобное. Мы стреляем из этих пушек, и потом нам необходимо их везти в Восточную Европу на ремонтные базы. А противник таким способом экономит», – добавил эксперт.

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