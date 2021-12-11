Российская артистка хотела заработать на концертах и в Крыму, и на Украине

11.12.2021  16:30 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Происшествия, Украина
Новости Украины

Очередная любительница «сидеть на двух стульях» не смогла попасть на территорию Украины – погранслужба «незалежной» сообщила о недопуске артистке из России, которая хотела заработать на концертах в Киеве после выступлений в Крыму.

Пограничники в одном из киевских аэропортов обратили внимание на мужчину и женщину – граждан РФ, прибывших рейсом из Стамбула.


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«Во время оформления и необходимых мероприятий контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т. ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», – написали в пресс-службе.

Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что женщина является российской певицей, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений артистов. На Украину пара планировала попасть для проведения концерта.

«За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении», – говорится в сообщении.

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