Российская авиация дала ещё один залп по Украине

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Несколько минут назад российские ВКС нанесли новую серию ударов по Украине – сообщается поражении ракетами целей в Харьковской, Сумской, Черкасской областях (Смелянский машиностроительный завод), а также аэродрома «Миргород» под Полтавой.

«Очевидно, что первый удар кроме прочего преследовал цель вскрыть и разрядить ПВО противника. Самые жирные цели могут поразить именно сейчас», – считает помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

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Есть и еще одна возможная причина нового выхода российских самолетов на боевые позиции. Они были подняты в воздух вскоре после того, как ВСУ попытались отомстить за утренний разгром и запустили американские ракеты HARM по Белгородской области. ПВО удалось их перехватить, сообщило Минобороны РФ.

«Хохлы решили поднять ставки и «перенести войну на территорию России», – комментирует радиоведущий Сергей Мардан.