Российская авиация навела шорох в Киеве

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Ирина Луценко, президентская кума и по совместительству представитель Петра Порошенко в Верховной Раде, запуталась в показаниях, рассказывая об угрозе российского вторжения сразу с нескольких направлений.

В интервью телеканалу ZiK Луценко объявила, что российские войска на территории Приднестровья и Белоруссии готовятся к наступательной операции.

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При этом Луценко объявила, что российской авиации потребуется 8 часов, чтобы долететь до Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что побудило ввести это военное положение? Я дам данные разведки. На границе с Украиной Россия сконцентрировала около 500 военных самолётов, которые имеют большое количество вылетов в Сирии.

Это означает, что у этих российских военных снят стоп-кран на бомбардировку мирного населения.

На сегодняшний день около 340 вертолётов военной авиации сконцентрировано на границе с Украиной.

Как самолёты, так и вертолёты могут долететь до Киева за восемь часов.

Двадцать пять батальонно-тактических групп российской авиации.

Увеличено в три раза количество российских военных в Крыму. Увеличилось в три или пять раз количество бронетранспортёров», – сообщила политик.

По словам Ирины Луценко, Россия готовится к открытому нападению на Украину с 2016 года.

«Я напомню, откуда они взялись. Апрель 2018 года – в Крыму начались военные учения. Август 2018 года – россияне провели военные учения в Чёрном море.

Сентябрь 2017 года – Россия не вывела с территории Белоруссии все силы после проведения совместных учений «Запад-2017». На это хочу обратить особое внимание. Были проведены невероятно масштабные учения в Белоруссии, которые назывались «Запад» – «захват западного государства», тогда ставилась такая цель. И тогда все западные партнёры, и даже наблюдатели от НАТО, говорили о том, что Российская Федерация не вывела и не вернула в точки дислокации, а сконцентрировала их возле украинской границы, и даже в Приднестровье.

Это означает, что Путин целенаправленно, начиная с 2016 года, готовится к открытой агрессии против Украины», – резюмировала она.

Отметим, что пассажирским самолётам, чтобы долететь от Москвы до Киева, необходимо не восемь, а всего полтора часа. Не сложно догадаться, сколько времени на полет до украинской столицы понадобится российской боевой авиации, размещенной на приграничных аэродромах.