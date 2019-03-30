Российская бюрократия решила объяснять: «Слив» Новороссии – это не предательство»

30.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Российскому экспертному сообществу следует заняться более активной разъяснительной работой среди жителей Донбасса, которые часто обижаются на Москву, что та после почти пяти лет боевых действий так и не решилась не только повторить в регионе Крымский сценарий, но и даже пойти на признание осколков Новороссии – ЛДНР.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Москве ведущий научный сотрудник государственного российского Института стратегических исследований Олег Неменский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень точно было сказано, что на Донбассе не было такой консолидации власти и общества, как в Крыму. Я бы хотел добавить, не было автономии, законного права проведения референдума и национальной идентичности большинства населения, которое бы отличалось от титульной общегосударственной идентичности. Это очень важные моменты, которые определили то, что Россия не смогла повести себя так же в отношении Донбасса, как и в отношении Крыма.

Я почему это подчёркиваю, нам надо это объяснять населению Донбасса. Да, мы преклоняемся перед его подвигом, мы очень сочувствуем, но они на нас очень сильно в обиде, и они имеют это право, но моральное. Нам надо лучше объяснять, доносить до их сознания позицию России, что её позиция, в данном случае, не предательская, она обусловлена вполне конкретными причинами, имеющими внешний правовой характер.

И это наша задача, потому что, если вы хотите, чтобы у вас получилось так же, как в Крыму, надо было вовремя голосовать за другую власть, которая бы от вас не сбежала, надо было называть себя русскими во время переписи населения, а не украинцами, а там большинство называло себя таковыми, и так далее. В общем-то, украинское представление, что можно выйти на Майдан, скинуть власть – и будет новая реальность, она несколько неадекватна, и оборачивается огромными человеческими трагедиями», – сказал Неменский.