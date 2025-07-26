Большинство украинцев разочаровались в своём руководстве, и не хотят продолжать войну, но ничего изменить не могут.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы не хотят воевать, потому что они действительно не видят в этом необходимости. Большинство населения не видит необходимости бороться за западные геополитические интересы, бороться за этот коррумпированный режим, который абсолютно не думает об интересах Украины. И эта тенденция отражается в том, как потенциальных призывников очень жестоко ловят на улицах и отправляют на фронт без их согласия. И, конечно, это сильно влияет на то, как они воюют. И это очень проблемный вопрос для всего общества. И трудно представить, как эта ситуация может измениться, учитывая, что киевский режим не предлагает никакой альтернативы. Поэтому он не ведет серьезных переговоров. Он не признает необходимость уважать права русскоязычного населения. Продолжает свою пропагандистскую кампанию против России, которая больше не завоевывает сердца украинцев, это совершенно очевидно», – сказал Полянский.