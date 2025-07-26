Российская дипломатия надеется, что ситуация с Украиной будет развиваться очень быстро

Максим Столяров.  
26.07.2025 14:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 361
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Большинство украинцев разочаровались в своём руководстве, и не хотят продолжать войну, но ничего изменить не могут.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство украинцев разочаровались в своём руководстве, и не хотят продолжать войну, но ничего изменить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинцы не хотят воевать, потому что они действительно не видят в этом необходимости. Большинство населения не видит необходимости бороться за западные геополитические интересы, бороться за этот коррумпированный режим, который абсолютно не думает об интересах Украины. И эта тенденция отражается в том, как потенциальных призывников очень жестоко ловят на улицах и отправляют на фронт без их согласия. И, конечно, это сильно влияет на то, как они воюют. И это очень проблемный вопрос для всего общества.

И трудно представить, как эта ситуация может измениться, учитывая, что киевский режим не предлагает никакой альтернативы. Поэтому он не ведет серьезных переговоров. Он не признает необходимость уважать права русскоязычного населения. Продолжает свою пропагандистскую кампанию против России, которая больше не завоевывает сердца украинцев, это совершенно очевидно», – сказал Полянский.

«Так что с этой внутренней точки зрения изменения тоже очень важны. И все может развиваться очень быстро, учитывая все, что делает Зеленский, учитывая его непопулярность. Учитывая тот факт, что у украинцев сейчас нет возможности высказаться, потому что нет свободы слова. Любое инакомыслие, любая критика Зеленского, любые идеи о необходимости прекратить войну рассматриваются как предательство.

Сегодня на Украине тысячи политических. И внутри страны нет выборов. Поэтому украинцы не могут сменить свое руководство. Они абсолютно безнадежны в этом отношении. И я думаю, что западные страны начинают осознавать это очень медленно», – подытожил дипломат.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить