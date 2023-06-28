Российская дипломатия: Нам объявлена тотальная война

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Пока европейская военная промышленность не вышла на тот уровень, чтобы полностью покрывать потребности ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов, отвечая на вопрос, могут ли европейские страны нарастить военную помощь Киеву, в частности поставки истребителей, на фоне не совсем удачного наступления ВСУ.

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«Вопрос поставок странами – членами ЕС вооружения Украине зависит не только от давления со стороны Брюсселя и Вашингтона, но, конечно, и от имеющихся у евростолиц ресурсов. История со снарядами показала, что на европейских складах есть пределы, а местная промышленность пока еще не вышла на тот уровень, чтобы покрывать украинские, да еще и собственные потребности. Поэтому профильные еврокомиссары и ездят по Европе, проверяя, как можно поскорее сбалансировать ситуацию с боеприпасами, чтобы самим не остаться безоружными», – сказал Логвинов в интервью «Известиям».

Он полагает, что с истребителями будет похожая ситуация.

«Страны, предоставляющие самолеты, запросят срочную замену, желательно на что-нибудь посовременней. Тут, скорее всего, начнется торг с США, потому что у европейских производителей возможностей для поставок такого чувствительного вида вооружений, как военные самолеты, недостаточно. Что интересно, если подобная замена будет реализована, то это фактически похоронит общееэсовские усилия по разработке своих перспективных истребителей, потому что все будут плотно «сидеть» на американских длинных контрактах. Однако этот фактор, как и в случаях с другими «выгодными» для ЕС текущими экономическими решениями, никто не учитывает», – подчеркнул дипломат.

У него поинтересовались, существует ли вероятность официальной отправки европейских солдат на Украину, если контрнаступление и дальше не будет оправдывать надежд Запада.

«Что касается вопроса о гипотетической отправке вооруженных сил, то для Запада смысл этого кризиса — ослабление России чужими руками. Однако в условиях, когда руководство ЕС вопреки принципам евроинтеграции взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, исключать нельзя ничего», – говорит и.о. постпреда РФ в ЕС.

По его словам, говорить о каких либо шансах на восстановление отношений между Россией и странами Евросоюза не приходится.

«Перечеркнуто не только то, что было совместно наработано в последние десятилетия, но и всё, что связано с вековой историей наших отношений. Всё будет начато с чистого листа, по-другому нам не надо. А условие для будущего разговора о принципах бесконфликтного сосуществования только одно — отказ Евросоюза и его стран-членов от объявленной нам тотальной войны в торгово-экономической, внешнеполитической, информационной и других сферах», – резюмировал Логвинов.