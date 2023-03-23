Российская дипломатия не видит проблем в отношениях с Сербией

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Нажим Запада на Сербию с требованием проведения антироссийской политики будет продолжаться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, отвечая на вопрос, как давление Запада повлияло на двусторонние отношения России и Сербии.

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«В наших практических делах, в экономическом сотрудничестве приходится исходить из двух вещей. Первое: нажим на Сербию будет продолжаться. Нельзя сказать, что это никак не отражается на атмосфере, которая существует вокруг нашего сотрудничества — при всей принципиальности и выдержке Белграда и президента Сербии», – сказал Боцан-Харченко в интервью «Известиям».

Второй момент он охарактеризовал как «сугубо практический аспект».

«Сейчас приходится прилагать дополнительные усилия для того, чтобы удерживать наше сотрудничество на хорошем уровне. Поскольку Сербия находится в окружении стран, которые поддержали западные санкции, входят в ЕС и НАТО, те цепочки логистики, те схемы, которые были утверждены и существовали годами в нашем товарообмене, в наших экономических связях, сейчас использовать сложнее, так что приходится находить новые решения. Впрочем, этот вопрос больше беспокоил и досаждал на первом этапе санкционного режима. Теперь всё более-менее устоялось», – утверждает дипломат.

Посол отмечает, что никакие совместные с Сербией проекты из-за возникших сложностей не были отменены.

«Были открыты линии поставок российского оборудования, в частности турбин производства компании «Силовые машины» для модернизации ГЭС «Джердап-1». Также планируется реновация ГЭС «Джердап-2». Это очень большие проекты. Равно как участие РЖД в развитии железнодорожной инфраструктуры Сербии. Мы рассчитываем, что РЖД будет работать так же активно, как прежде, когда компания сыграла ключевую роль в создании новой, абсолютно современной скоростной железнодорожной ветки Белград – Нови-Сад», – говорит дипломат.

Еще одним примером продолжающегося сотрудничества собеседник издания называет деятельность «Газпрома» и бесперебойные поставки газа по сербской ГТС, связанной с «Турецким потоком».

«Это обеспечивает энергетическую безопасность Сербии в нынешних условиях и стабильность ее экономики. Очень хорошо работает «Газпром нефть», которой принадлежит основной пакет акций NIS — одной из важнейших энергетических компаний Сербии. Ее вклад в сербский бюджет сейчас еще больше, чем раньше», – добавил посол.

По его словам, в рабочем порядке по дипломатическим каналам прорабатывается возможность визита министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича в Москву.

«Что касается политического диалога, прежде всего на высшем уровне, то он стабильно идет в тех форматах, которые бы обеспечили поступательное развитие отношений, решение всех возникающих вопросов», – резюмировал Боцан-Харченко.