Российская дипломатия пообещала геноцид и мочилово французских инструкторов

Представители Франции, которые направляются на Украину для того, чтобы учить ВСУ убивать российских солдат – это военные цели, они будут уничтожаться вместе с украинскими военнослужащими. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Макогонов подчеркнул, что российские пули и ракеты не будут разбираться, кто находится в зоне их поражения на Украине.

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«Если вы отправляете своих специалистов, своих инструкторов, своих военных советников, вы можете называть их как хотите, но ключевое слово здесь – военные. Если вы отправите своих военнослужащих на Украину, чтобы они обучали украинских бойцов тому, как лучше целиться и убивать русских, конечно, они осознают тот факт, что эти военные специалисты, естественно, станут законной мишенью для российских Вооруженных сил. Вас это не должно удивлять», – сказал дипломат.

«Я повторяю – на войне как на войне. Цель – ракета или пуля, в которую нужно стрелять, не делает различия между французами, поляками, украинцами, не делает различия по языку, по расе, этнической принадлежности, национальности. Они запускаются и попадают в цель там, где стреляют. Естественно, если французские военные окажутся рядом с украинскими бойцами, у них очень большой риск попасть под обстрел… Эти инструкторы будут обучать украинцев, наших сегодняшних противников тому, как лучше целиться и убивать русских. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Для нас они имеют такой же статус, как и украинские бойцы. Вы можете называть их инструкторами. Они советники, специалисты, наемники, независимо от их статуса. Для нас в любом случае это цели, потому что там они – на стороне противника», – заявил Макогонов.