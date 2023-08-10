Российская экономика могла бы расти на 10% в год – Глазьев объяснил, кто мешает

Елена Острякова .  
10.08.2023 16:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика


Производственные мощности в России загружены в среднем на 60%, а в обрабатывающей промышленности на 40%. Их загрузка может обеспечить рост ВВП на 10%.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Экономика. Верным курсом» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Производственные мощности в России загружены в среднем на 60%, а в обрабатывающей промышленности на...

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«Если говорить о возможностях роста, то они есть, и существенно больше, чем нынешние 4%. По состоянию наших производственных мощностей мы можем расти и с темпом 10%. Они недогружены», – сказал Глазьев.

Что касается роста спроса на отечественные товары, то он, по оценке эксперта, может вырасти на 25%.

«Если Центральный банк обеспечивал бы кредитование импортозамещения, может быть, и не пришлось бы многим нашим компаниям лихорадочно метаться с запада на восток и с севера на юг. Они могли бы заняться производством своей собственной продукции. Потенциал импортозамещения колоссален. ЕС, который практически ушел с нашего рынка, покрывал половину потребительских товаров. В целом у нас 25% рынка освободилось. Это потенциал роста с точки зрения спроса населения, который бы мог покрываться нашими товарами, а по факту покрывается китайскими, турецкими, индийскими», – сказал Глазьев.

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