10.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Экономика
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Российская экономика удивила западных экспертов своей динамикой в условиях санкций

Российская Федерация обогнала Китай и заняла второе место в рейтинге стран с развивающейся экономикой.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного влиятельным американским деловым агентством Bloomberg, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что РФ поднялась сразу на пять позиций, уступив лишь Малайзии. Причиной для такой динамики стало ускорение роста ВВП, которое происходит в стране, несмотря на санкции и другие экономические ограничения, введенные коллективным Западом против России.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что экономика России выстояла в условиях санкций Запада – данные, поступающие из регионов, свидетельствуют о начале роста ключевых показателей.

Отмечалось также, что РФ занимает 43-е место в списке из 140 стран в Глобальном рейтинге конкурентоспособности, который ежегодно публикует Всемирный экономический форум.

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