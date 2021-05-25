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25.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Россия, Финансы, Экономика
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Российская экономика выходит в плюс

По итогам нынешнего года валовый внутренний продукт России составит порядка трех процентов. Об этом,...

По итогам нынешнего года валовый внутренний продукт России составит порядка трех процентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, отвечая на вопрос о перспективах роста российского ВВП в этом году.

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«В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии», – сказал собеседник издания.

Он напомнил, что в 1999 году президент поставил задачу удвоить ВВП за 10 лет.

«Если бы не произошел кризис 2008–2009 годах, возможно, нам это удалось бы. Но даже с учетом катаклизма мы увеличили ВВП страны на 70%, поскольку средний темп роста экономики в нулевые составлял 5,3%, что выше среднемировых показателей. Этот период в жизни страны, в истории даже, можно считать одним из самых успешных с точки зрения развития и методов экономической политики», – подчеркнул Кудрин.

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