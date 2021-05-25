Российская экономика выходит в плюс

25.05.2021, Москва, Олег Кравцов

По итогам нынешнего года валовый внутренний продукт России составит порядка трех процентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, отвечая на вопрос о перспективах роста российского ВВП в этом году.

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«В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому. Все зависит от дальнейшего развития пандемии», – сказал собеседник издания.

Он напомнил, что в 1999 году президент поставил задачу удвоить ВВП за 10 лет.

«Если бы не произошел кризис 2008–2009 годах, возможно, нам это удалось бы. Но даже с учетом катаклизма мы увеличили ВВП страны на 70%, поскольку средний темп роста экономики в нулевые составлял 5,3%, что выше среднемировых показателей. Этот период в жизни страны, в истории даже, можно считать одним из самых успешных с точки зрения развития и методов экономической политики», – подчеркнул Кудрин.