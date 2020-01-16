Российская элита взялась за внутреннее усиление страны – Карасев

16.01.2020, Киев, Игорь Петров

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию свидетельствует о том, что у России есть ресурсы, чтобы поддерживать демографию, и понимание необходимости сильного государства в условиях мощного внешнего давления.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выплата материнского капитала сама по себе еще не решит демографических проблем, считает политолог.

«Ну, надо решить демографическую проблему. Но есть одно «но». Мало родить детей, важно – как вы их социализируете. Для этого должны быть соответствующие детские сады, школы, воспитание, работа родителей (потому что многие рожали, деньги брали, а потом пропивали эти деньги). Главное – какая инфраструктура чтобы материнский капитал был инвестицией в будущее а не потребительскими деньгами», – учит жизни россиян Карасев.

Отметим, что просто так получить и «пропить» материнский капитал невозможно, так как деньги со счета направляются только под конкретные позиции и при наличии договора.

Важный момент, по его мнению, – приоритет национального законодательства над международным.

«Обратите внимание, что там национальное законодательство выше международного. Это важный момент, это – американский подход: «Мы выше». Американское право экстерриториально. И у России тоже фактически экстерриториальное право. Многие спорят сейчас, как это скажется на Донбассе. Если национальное право выше, то какие-то там менторские заявления Совета Европы – все уже», – рассуждает эксперт.

В России, считает Карасев, идет процесс консолидации элиты.

«Было еще распоряжение – всем силовикам запрещено ездить за границу отдыхать. Это интернализация элиты, «овнутрение». Это консолидация, патриотизация элиты.

Дальше, откуда материнский капитал? Фонд национального благосостояния, 50% ВВП. Большие деньги. Они сумели аккумулировать эти деньги, у них нет долгов, поэтому они могут позволить себе сказать: «наше право выше международного». Мы же не можем этого сказать.

У них есть линия, курс, они знают, чего хотят. Главный курс – государство должно быть сильное. Когда СССР распался, советская элита обменяла власть на собственность. Америка сказала: нет, вы проиграли Холодную войну, и начал давить русских. Начались санкции и т.д. Они поняли – хочешь участвовать на равных в мировом порядке – делай сильное государство, сильную экономику, сильные вооруженные силы. И тогда тебя вынуждены будут принимать в расчет», – заключил политолог.