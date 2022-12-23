Российская футбольная сборная может перейти играть в Азию. Гинер предлагает потерепеть

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Современный спорт оказался подвержен влиянию политиков, что было просто немыслимо в прежние времена.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

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У него поинтересовались возможным переходом Российского футбольного союза, которому запретили выступать на европейской арене, из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене — как клубам, так и сборной. С другой — нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе, совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей. Ведь изначально наш рейтинг [в АФК], надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые — начинать придется буквально с нуля. Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания», – сказал Гинер «Известиям».

Он полагает, что потерпеть придется не более чем год-два.

«Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА. Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго», – надеется президент клуба.

По его словам, сегодня Международному олимпийскому комитету, ФИФА или УЕФА политики диктуют, как они должны посутпать.

«Я не обращаю на это внимания. Считаю просто, что если бы на месте нынешних руководителей международных спортивных организаций был Самаранч, ему какой бы политик что ни сказал, он бы просто послал. Был бы Юханссон [президент УЕФА], он сказал бы: «Идите и занимайтесь политикой, друг на друга санкции накладывайте. Спорт оставьте, вообще не трогайте», – подчеркнул собеседник издания.

Он обратил внимание, что польская сборная по футболу отказалась играть с российской в матче за выход на чемпионат мира, но в итоге дальше прошли поляки.

«На основании чего поляки выходят на чемпионат мира? Где спортивный принцип? На основании политики. Слушайте, я не понимаю. Если бы мы сказали, что не хотим играть с Польшей, нам бы ответили: «Нет вопросов, снимайте, получайте 0:3 и не езжайте никуда». Великая страна Польша сказала, что не будет, отказывается. И проходит дальше. Я уверен, если бы сейчас наши сборная и клубы продолжали бы выступать в Европе, то так же собирались бы полные стадионы. И никого бы не волновало. Ведь люди приходят футбол посмотреть. Нам надо потерпеть. Все будет хорошо», – резюмировал Гинер.