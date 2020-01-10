«Российская газета»: Польша – соучастница Холокоста

10.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Отказ польского президента Анджея Дуды принимать участие в намеченных на 23 января мероприятиях по случаю 75-летней годовщины освобождения советскими войсками Освенцима объясняется не только разгоревшимся спором с Россией относительно роли Варшавы в развязывании Второй мировой войны. В Израиле многие считают Польшу соучастницей Холокоста.

Об этом в свежем выпуске пишет «Российская газета».

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«Руководитель страны, которую в еврейском государстве неофициально считают соучастницей Холокоста, не имел морального права находиться среди глав государств, освобождавших узников концлагеря…. Значительная часть польского общества непосредственно участвовала в уничтожении живших в стране евреев после прихода нацистских войск», – говорится в публикации.

Автор отмечает, что история знает и примеры спасения евреев поляками, однако «такого рода человеческие поступки – капля в море».

«Поляки охотно сотрудничали с нацистами, когда речь шла об уничтожении еврейского населения: исследователи Холокоста собрали множество доказательств того, как жители сельских районов Польши убивали бежавших от нацистов евреев, чтобы присвоить их имущество, а вымогатели охотились за евреями в расчете на материальное вознаграждение от немцев…

На территории Польши было уничтожено три миллиона евреев, больше, чем в любой стране мира. Причем, по оценке историков, на каждого принимавшего участие в уничтожении еврейского населения немецкого карателя приходилось 10-15 добровольных помощников из числа местного населения…

Для того, чтобы скрывать эти неприглядные факты, польское руководство в 2019 году протолкнуло так называемый «закон о Холокосте». Этот документ должен был заставить замолчать тех историков, кто связывал Холокост не только с действиями нацистской Германии, но также с Варшавой.

В первоначальном варианте закона за упоминание сведений о причастности поляков к Холокосту вводилась уголовная ответственность – тюремное заключение. Тем самым президент Дуда рассчитывал заткнуть рот исследователям, которые отказывались в угоду нынешней политической конъюнктуре денно и нощно очищать поляков от совершенных ими преступлений в отношении евреев.

Правда, позже, после активных протестов Израиля и под давлением международной общественности, параграф об уголовной ответственности за “непольское” видение истории был все же удален из закона. Но это вовсе не означает, что нечто подобное не появится вновь», – пишет официальное российское издание.

«А теперь о том, почему официальная Варшава столь настойчиво переписывает историю. Все дело в деньгах. Послевоенное правительство Польши экспроприировало как еврейскую, так и польскую частную собственность, объявив ее средством для восстановления страны. Часть имущества погибших во время Холокоста евреев присвоили поляки. Но после того, как президент США Дональд Трамп подписал в мае 2018 года Билль 447 о компенсации жертвам Холокоста стоимости утраченного имущества, в Варшаве всерьез испугались, что им придется платить», – утверждает газета.