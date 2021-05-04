Российская империя является киевским проектом, исчерпавшим себя – украинский мыслитель

04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Российская империя якобы является древним проектом киевского руководства, который к XXI веку исчерпал себя и должен быть уничтожен Украиной.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил ранее активно поддержавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что мы до сих пор упираемся признанием России как врага. Пройдёт десять, двадцать, сто лет, кто знает, насколько нас хватит в этой неопределённости. И тогда спросят, а что делали эти люди в начале XXI столетия. Что мы делаем сейчас? Никто не скажет, что воевали, а скажут, что уничтожали или разваливали Российскую империю, потому что так оно и есть.

С исторической точки зрения это неправильно, потому что по большому счёту мы создали империю. Не Московия же создала империю, а мы. По большому счёту – это была наша идея, продолжение идеи Руси. Обратите внимание, я не говорю Киевской Руси или Новгородской, потому что другой не было, это уже потом нам накинули, что была Киевская или Новгородская. Русь была одна.

Продолжая идею Руси, мы создали империю. Это была наша идея, а потому мы и действенно её создали и фактически мы её предрекаем на уничтожение, как проект, который себя исчерпал», – рассуждает «мыслитель».

Также философ-майданщик отметил, что Украине необходимо уничтожить Россию, не воюя с ней.

«Поэтому лучше было бы, чтобы мы сделали это разумно, не воюя. Потому что война, это всегда трата ресурсов, украинских ресурсов, русских ресурсов. Легче было бы сделать мысленный прорыв и предложить России видение послевоенного мира, сразу не воюя. Но если нет такой возможности, тогда появляется логический вопрос: «А чего мы хотим?» – туманно резюмировал Дацюк.