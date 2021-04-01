Российская кубышка на черный день пополнилась новыми триллионами

07.04.2021, Москва, Елена Острякова

Россия не только практически не тратила средства Фонда национального благосостояния в прошлом кризисном году, но и ухитрилась прирастить их.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 1 марта величина Фонда национального благосостояния составила 13 трлн 552 млрд руб. Это составляет 11,7% ВВП. В ликвидном свободном средстве на счетах хранится 8 трлн 686 млрд руб (7,5% ВВП). Сейчас они будут более активно использоваться для инвестирования в экономику. Объем средств в финансовых активах, в том числе в инфраструктурных облигациях составляет 4 трлн 865 млрд (4,2% ВВП).

В прошлом году было потрачено 293,5 млрд руб. Из них на покрытие дефицита бюджета – 289,8 млрд руб. На софинансирование накопительных пенсий граждан было потрачено 3,7 млрд руб.

За прошлый год Фонд увеличился на 6 трлн 390 млрд руб за счет накопленных в 2019 году средств и за счет переоценки средств в связи с изменением курса», – сказал Кудрин.

По его словам, правительство РФ решало проблемы, вызванные кризисом, за счет заимствований на рынке.

«Из фонда не потребовались большие траты. В основном траты на антикризисные меры в прошлом году осуществлялись за счет заимствованных средств – больше 5 трлн руб. Фонд сохранен на другие сложные ситуации и на будущее инвестирование

Я выступал за то, чтобы больше использовать Фонд в кризисный год. Правительство пошло на большие траты, но за счет заимствований на рынке. Заимствования прошли с незаметным ростом доходности, то есть рынок дал нормальные ресурсы», – сказал Кудрин.