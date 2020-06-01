Российская либеральная оппозиция делает жертвой режима предполагаемого шантажиста

01.06.2020, Москва, Вадим Егоров

Российская «рукопожатная» общественность, нарушая карантинные меры и действующее законодательство, в конце минувшей недели провела акции в поддержку подозреваемого в распространении порнографии и вымогательствах «правозащитника» Владимира Воронцова, а также московского муниципального депутата и журналиста Ильи Азара в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в конце прошлой неделе в Москве и Санкт-Петербурге российская полиция была вынуждена провести массовые задержания уличных пикетчиков. Поводом для этого послужил арест основателя группы ВКонтакте «Омбудсмен полиции», бывшего сотрудника правоохранительных органов Владимира Воронцова. Созданный им паблик размещал компромат на работников МВД, анонимные жалобы самих сотрудников на свое начальство и внутриведомственные порядки, а также откровенные провокации против полицейских со стороны видеоблогеров.

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Воронцов в наручниках

Начав плотно сотрудничать с прозападной либеральной внесистемной российской оппозицией, Воронцов, по сути, превратил свое детище в инструмент для создания протестных настроений внутри российских правоохранительных органов.

Так продолжалось до тех пор, пока в 2017 году «Омбудсмен полиции» не выложил в публичный доступ фотографии интимного характера женщины – подполковника юстиции. Дама написала заявление в полицию, и было возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни. После чего паблик попал в разработку правоохранителей.

В апреле этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту размещения в группе ложной информации о распространении коронавируса – сообщалось, что 70% учащихся одного из военных учебных заведений заразились Covid-19, при этом, якобы, их заставляли делать утреннюю разрядку на плацу. Последующая проверка этот факт не подтвердила. А в мае в отношении создателя ресурса Владимира Воронцова были возбуждены уголовные дела за вымогательство и за распространение порнографии. Сам экс-правоохранитель был взят под стражу до 6 июля.

«Сотрудниками УСБ ГУ МВД России по городу Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах, ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», – прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По информации пресс-службы московской полиции, в правоохранительные органы обратился бывший полицейский, которого, по его словам, шантажировал Воронцов, требуя 300 тысяч рублей за то, что он не выложит в публичный доступ его фотографии интимного характера. После того, как заявитель отказался, неприличные снимки были опубликованы в «Омбудсмене полиции».

И вот в минувшую пятницу с одиночным пикетом в поддержку очередной «жертвы режима» (а также вышедшего 26 мая с пикетом в поддержку того же Воронцова – либерального активиста Виктора Немытова и задержанного за это) вышел журналист и депутат расположенного в самом центре Москвы района Хамовники Илья Азар. Общественности Азар известен своей последовательной либеральной прозападной позицией, в частности, во время пятидневной войны в Южной Осетии он делал репортажи с мест боев, не скрывая своего негативного отношения к осетинской и российской сторонам конфликта, а за свою богатую профессиональную карьеру успел поработать на большинство топовых прозападных либеральных изданий: «Эхо Москвы», Meduza и «Новую газету».

Тверской районный суд арестовал Илью Азара на пятнадцать суток, признав его виновным за «повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий». Вместе с ним в разных частях Москвы были задержаны тринадцать человек, в Петербурге — девять.

На следующий день неугомонные либеральные протестанты вышли на пикет уже в поддержку самого Азара в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. И только в столице за это были задержаны пятнадцать человек.

Карантинные меры пока сдерживают уличную активность либералов в крупных городах РФ, однако прозападная оппозиция в ближайшие недели наверняка попытается повторить московские беспорядки образца прошлого лета.