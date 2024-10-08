Российская модель для третьего мира привлекательнее китайской – Живов

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Россия стала последним барьером на пути глобальных проектов, и в отличие от Китая, не хочет занять место мирового гегемона, а выступает за равноправие стран.

Об этом, как одном из главных достижений России в период президентства Владимира Путина, рассказал в эфире «Первого севастопольского» политолог, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная идея нашего президента – это всё-таки равноправие стран посредством международного диалога. Это означает, что ни одна из политических систем и групп стран не должна навязывать всем остальным культурные, экономические, политические и военные доминанты. Это главная ключевая идея, которую президент огласил в 2022 году и держится по сей день. В каком-то смысле – это справедливый и равноправный мир, где каждый участник, каждая группа стран имеет относительно равный голос за столом, и никто не пытается подмять чужой суверенитет выдуманными категориями «добра» и «зла», как сейчас делают американцы с израильтянами», – отметил он.

При этом, по словам обозревателя, Россия изнутри и снаружи выглядит очень по-разному. И задача приблизить внутреннее состояние России к тому, как её понимают в мире – страну, сохраняющую и оберегающую традиционные христианские ценности.

«Россия в каком-то смысле стала последним барьером на пути глобальных проектов. Здесь интересна позиция Китая, который не планирует менять глобальный мир – Китай его хочет возглавить как Соединённые Штаты. Поэтому США обозначили Китай как своего главного геополитического конкурента. И Китай не планирует делать этот мир равноправным. Только Россия выступает за то, чтобы сделать этот мир в принципе равноправным. И в принципе Россия зацепилась за понимание традиционных ценностей, главная из которых – нерушимость семьи. Невозможно отбирать у семьи детей, навязывать семье какие-то нравственные, культурные доминанты. Именно так в общем мире нас и видят – как страну, которая обороняет христианские ценности», – заключил Живов.