Российская наука кишит крипто-бандеровцами

В российской академической науке Украину по-прежнему изучают как часть Европы и всеобщей истории, заявил «Первому севастопольскому» заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вспомнить, с началом СВО огромный список деятелей науки выступили против, в том числе академики и сотрудники академических институтов. У нас до сих пор, если вы хотите заняться украинистикой, то ей будут заниматься на кафедре всеобщей истории. Или этим занимается Институт Европы РАН. То есть, понимаете, мы Украину выделяем в какую-то Европу, не нашу, не отечественную, а всеобщую историю. Соответственно и подход такой, что это не наше», – подчеркнул он.

При этом Центр украинских исследований в Институте Европы РАН возглавляет Виктор Мироненко, который получая зарплату из российского бюджета, раздавал русофобские интервью «Радио Свобода».

«Сейчас он как бы молчит, но сохраняет свою должность. Долгое время у нас центр украинистики в СПбГУ возглавляла профессор Татьяна Таирова-Яковлева, которая награждена за популяризацию фигуры Мазепы медалью от Ющенко. И у неё в кабинете висела фотография, где Ющенко ей вручает эту награду. Не президента портрет, не Богдана Хмельницкого, а Ющенко с медалью за героизацию Мазепы», – указал Скориков.

По его словам, проблема заключается не только в кадрах, но и в госзаказе на эти исследования.

«Действительно, у нас украинистика больше информационно-политическая или геополитическая дисциплина, нежели академическая история или политология. От нее стараются дистанцироваться, и даже если мы возьмем наши институты, то они больше занимаются культурными вопросами. Хотя в это историческое время, казалось бы, все двери открыты, все заказы, гранты. Но как-то все дистанцируются, может быть, чтобы международные коллеги ими не брезговали, или это какая-то внутренняя идеология, или это отрицательные отбор 90-х годов. Нужна смена поколений», – заключил Скориков.