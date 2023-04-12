Российская наука прощается с «чудным миром», навязанном американцами

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После распада Советского Союза советская система превращения научных знаний в продукт исчезла, а новой в России не появилось.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

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«Я глубоко убежден, что мы были успешны в атомном и космических проектах по главной причине: был институт научного руководства, поддержанный на государственном уровне. После распада СССР у нас осталось очень много ученых, но советская система превращения знаний в продукт исчезла, а новой не появилось. Зато возникла масса структур западного толка: венчурные проекты, «Роснано», «Сколково», фонды, которые этим стали заниматься. И в результате появилось большое количество квалифицированных управленцев, а влияние науки ослабло», – сказал Ковальчук в интервью «Известиям».

Он считает, что крайне важно запустить рынок высокотехнологичной продукции и восстановить баланс между управлением и наукой.

«Заказ на научное исследование и разработки должно формировать государство. В этом смысле крайне важно поднять роль Академии наук, которая должна проводить научную экспертизу, но не того, на что раздали деньги ведомства, а того, на что их надо давать, исходя из условий и приоритетов, сформированных государством», – отметил ученый.

Он объяснил важность фундаментальной науки.

«Нужно понимать, что сегодня без науки, без синхротрона, вы не сделаете лекарства, не получите ни одного материала. Конечно, проще учиться на гуманитарные специальности — юристов, экономистов, чем в Бауманке или в Политехе учить сопромат или на физическом факультете изучать сложную физику, математику. Люди предпочитают идти по легкому пути, превращаясь потом в простых потребителей. Мы должны осознавать, что этот «чудный» мир, навязанный американцами, очень привлекательный, но он заканчивается в одну минуту. Если вы не умеете ничего производить, то у вас нет никаких перспектив, альтернативы. Наш президент, все это понимая, вел страну к тому, чтобы она восстановилась после разрухи 1990-х», – заявил президент НИЦ.

По его словам, России сегодня крайне важно не копировать, а идти своим путем.

«Мы живем в таком мире, когда всё самим делать невозможно, это и не нужно, но мы должны точно знать критические вещи, которые обеспечат национальную безопасность, технологическую независимость — мы должны быть абсолютно суверенные», – резюмировал Ковальчук.