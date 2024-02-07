Российская недвижимость «негодяев» выведена из-под угрозы конфискации

Елена Острякова.  
07.02.2024 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 489
 
Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


У артистов-русофобов, гастролирующих за рубежом, будут конфисковываться только их гонорары.

Это выяснилось сегодня в ходе принятия в Совете Федерации закона о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У артистов-русофобов, гастролирующих за рубежом, будут конфисковываться только их гонорары. Это выяснилось сегодня в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Некоторые деятели за границей выступают против России, оскорбляют страну, проводят концерты, зарабатывают приличные деньги. А что у них будут конфисковывать? Деньги, которые они заработали, или имущество, оставшееся в России?», – понтересовался сенатор Сергей Цеков.

«В каждом конкретном случае решение будет принимать следователь. В данном конкретном случае, что вы приводите, это будут гонорары, которое получает непосредственно лицо в случае, если будет доказано, что он совершил преступление», – ответил ему докладчик Владимир Полетаев.

Законопроект был принят Советом Федерации единогласно.

Согласно закону, осужденных лишат наград, воинских и почетных званий за фейки, реабилитацию нацизма, призывы к экстремизму и введению санкций против нашей страны и ее жителей. Таким же будет наказание для людей, участвующих в исполнении решений недружественных международных организаций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть