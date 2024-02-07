Российская недвижимость «негодяев» выведена из-под угрозы конфискации

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У артистов-русофобов, гастролирующих за рубежом, будут конфисковываться только их гонорары.

Это выяснилось сегодня в ходе принятия в Совете Федерации закона о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к осуществлению действий против безопасности России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые деятели за границей выступают против России, оскорбляют страну, проводят концерты, зарабатывают приличные деньги. А что у них будут конфисковывать? Деньги, которые они заработали, или имущество, оставшееся в России?», – понтересовался сенатор Сергей Цеков. «В каждом конкретном случае решение будет принимать следователь. В данном конкретном случае, что вы приводите, это будут гонорары, которое получает непосредственно лицо в случае, если будет доказано, что он совершил преступление», – ответил ему докладчик Владимир Полетаев.

Законопроект был принят Советом Федерации единогласно.

Согласно закону, осужденных лишат наград, воинских и почетных званий за фейки, реабилитацию нацизма, призывы к экстремизму и введению санкций против нашей страны и ее жителей. Таким же будет наказание для людей, участвующих в исполнении решений недружественных международных организаций.