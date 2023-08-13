Российская нефть пробила всё: потолок, дисконт и маршрут

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Ажиотажный спрос на российскую нефть рушит установленный Западом ценовой потолок на неё, до минимума уменьшает дисконт от сорта Brent и в разы увеличивает её поставки по Северному морскому пути (СМП).

Об этом сообщают издания, специализирующиеся на энергетике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, среднее значение экспорта с российских месторождений нефти по СМП выросло до 87 тыс. баррелей нефти в сутки, что больше, чем в пять раз превышает значение ранее зафиксированного рекорда в 16 тыс. баррелей. Сейчас на один коммерческий маршрут фрахтуется сразу шесть танкеров, тогда как раньше выходил всего лишь один.

Там, где маршруты более-менее свободны ото льда, спешно задействуют танкеры, не относящиеся к ледовому классу. При этом, отмечается, что кораблей будет привлечено ещё больше, так как сезон летней навигации на СМП пока не достиг своего пика. Все суда с нефтью идут в Китай.

От Китая не отстаёт и Индия, которая ежедневно увеличивает импорт российской нефти, несмотря на уменьшение дисконта на неё до $8 от известных мировых сортов.

Между тем, российская нефть уже давно торгуется выше потолка цены, установленного Западом.

«По подсчетам Argus, вчера на западном побережье Индии баррель Urals стоил около $83 по сравнению с примерно $70 в июле. Причем $83 – это не “чуть-чуть выше потолка”, а кардинально другая цена, что не мешает представителям НПЗ заявлять, что они продолжат закупать российский сорт, т.к. это все еще выгоднее баррелей от ближневосточных поставщиков», – сообщает портал «Нефтебаза».

«Самое интересное, что до этого в западных СМИ активно продвигалось мнение о создании естественного ценового потолка, который сформируется из-за ограниченных мощностей по переработке Urals в Индии. Судя по всему, никаких ограничений для этого нет, особенно на фоне новостей об увеличении рентабельности нефтепереработки в Азии втрое», – добавляют эксперты.