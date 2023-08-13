Российская нефть пробила всё: потолок, дисконт и маршрут

Иван Добровольский.  
13.08.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Индия, Китай, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Торговля, Цены


Ажиотажный спрос на российскую нефть рушит установленный Западом ценовой потолок на неё, до минимума уменьшает дисконт от сорта Brent и в разы увеличивает её поставки по Северному морскому пути (СМП).

Об этом сообщают издания, специализирующиеся на энергетике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ажиотажный спрос на российскую нефть рушит установленный Западом ценовой потолок на неё, до минимума...

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Так, среднее значение экспорта с российских месторождений нефти по СМП выросло до 87 тыс. баррелей нефти в сутки, что больше, чем в пять раз превышает значение ранее зафиксированного рекорда в 16 тыс. баррелей. Сейчас на один коммерческий маршрут фрахтуется сразу шесть танкеров, тогда как раньше выходил всего лишь один.

Там, где маршруты более-менее свободны ото льда, спешно задействуют танкеры, не относящиеся к ледовому классу. При этом, отмечается, что кораблей будет привлечено ещё больше, так как сезон летней навигации на СМП пока не достиг своего пика. Все суда с нефтью идут в Китай.

От Китая не отстаёт и Индия, которая ежедневно увеличивает импорт российской нефти, несмотря на уменьшение дисконта на неё до $8 от известных мировых сортов.

Между тем, российская нефть уже давно торгуется выше потолка цены, установленного Западом.

«По подсчетам Argus, вчера на западном побережье Индии баррель Urals стоил около $83 по сравнению с примерно $70 в июле. Причем $83 – это не “чуть-чуть выше потолка”, а кардинально другая цена, что не мешает представителям НПЗ заявлять, что они продолжат закупать российский сорт, т.к. это все еще выгоднее баррелей от ближневосточных поставщиков», – сообщает портал «Нефтебаза».

«Самое интересное, что до этого в западных СМИ активно продвигалось мнение о создании естественного ценового потолка, который сформируется из-за ограниченных мощностей по переработке Urals в Индии. Судя по всему, никаких ограничений для этого нет, особенно на фоне новостей об увеличении рентабельности нефтепереработки в Азии втрое», – добавляют эксперты.

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