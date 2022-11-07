Российская нефть продолжает поступать в США, а западные технологии – в Россию

Многие западные компании, несмотря на санкции, не желают терять российский рынок, а потому работают с РФ через третьи страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экономист Денис Ракша.

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«Сейчас многие говорят и пишут о том, что санкции не сработали так, как это было задумано. Но это не значит, что они не работают совсем – счастья нашей экономике они в любом случае не добавляют. С другой стороны, никто точно не знает, как именно они будут нам вредить», – сказал Ракша «Комсомольской правде».

Он считает, что самая жесткая мера, которая могла бы быть наложена на Россию, – нефтяное эмбарго.

«Но решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть для третьих стран фактически снимает эту угрозу. Да и США, как выяснилось, не особенно проверяют, что декларируют их трейдеры. Американцы покупают нефть, если по документам она проходит как нефть из Саудовской Аравии, хотя фактически она может быть российской. Похоже, все тихо спустили все на тормозах, понимая, что от реального эмбарго на нефть из России не выиграет никто – плохо будет всем», – отметил эксперт.

По его словам, символические санкции вроде ухода из России брендов одежды почти не имеет влияния на экономику, но серьезно ударить могут ограничения на поставки технологий и оборудования.

«С этим ясности меньше всего. Напрямую многие поставки прекращены. Но терять российский рынок многие западные компании все равно не хотят. Поэтому начинают работать схемы поставок через Турцию и другими окольными путями. В одной очень известной компании, которая получает оборудование из Европы, мне недавно сказали, что они продолжают все покупать как раньше, усложнилась только доставка», – объяснил экономист.