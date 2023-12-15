Российская оборона творила чудеса – американский военкор

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 889
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Западе зря создали стереотип о «тупых российских военных». Они смогли создать серьезную линию обороны, которая творила чудеса и не позволила Украине провести успешное контрнаступление.

Об этом в эфире Kyiv Independent заявил американский военкор Фрэнсис Фаррелл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе зря создали стереотип о «тупых российских военных». Они смогли создать серьезную линию...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«В первые месяцы войны у нас сложились стереотипы о тупых российских военных. Конечно, у них до сих пор много проблем, было бы странно притворяться, что это не так. Но когда дело доходит до укреплений и обороны, этого аспекта большой стратегии, они были очень умны и заранее предвидели контрнаступление.

То, что они сделали, началось в конце зимы этого года, примерно в феврале, когда они все еще атаковали окрестности Бахмута, они уже начали строить. Таким образом, они начали строить это все за 3-5 месяцев до фактического начала украинского контрнаступления. Они начали строить, когда почва была мягкой, и они спланировали эти линии.

Во-первых, это были позиции на передовой, во-вторых – километры плотных минных полей, которые оказались решающими при остановке первоначального наступления. Затем была одна из больших укрепленных «линий Суровикина». Так что противотанковые рвы, «зубы дракона» говорили об этом», – отметил он.

«А потом была еще одна линия в 10-15 километрах. Ключевые районы, такие, как стратегические аэродромы или ключевые города, как Токмак, были окружены еще одной линией укреплений. Так что они действительно хорошо подготовились заранее, и это творило чудеса», – заключил Фаррелл.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть