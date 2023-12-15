Российская оборона творила чудеса – американский военкор

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На Западе зря создали стереотип о «тупых российских военных». Они смогли создать серьезную линию обороны, которая творила чудеса и не позволила Украине провести успешное контрнаступление.

Об этом в эфире Kyiv Independent заявил американский военкор Фрэнсис Фаррелл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первые месяцы войны у нас сложились стереотипы о тупых российских военных. Конечно, у них до сих пор много проблем, было бы странно притворяться, что это не так. Но когда дело доходит до укреплений и обороны, этого аспекта большой стратегии, они были очень умны и заранее предвидели контрнаступление. То, что они сделали, началось в конце зимы этого года, примерно в феврале, когда они все еще атаковали окрестности Бахмута, они уже начали строить. Таким образом, они начали строить это все за 3-5 месяцев до фактического начала украинского контрнаступления. Они начали строить, когда почва была мягкой, и они спланировали эти линии. Во-первых, это были позиции на передовой, во-вторых – километры плотных минных полей, которые оказались решающими при остановке первоначального наступления. Затем была одна из больших укрепленных «линий Суровикина». Так что противотанковые рвы, «зубы дракона» говорили об этом», – отметил он.

«А потом была еще одна линия в 10-15 километрах. Ключевые районы, такие, как стратегические аэродромы или ключевые города, как Токмак, были окружены еще одной линией укреплений. Так что они действительно хорошо подготовились заранее, и это творило чудеса», – заключил Фаррелл.