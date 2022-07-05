Российская оборонка переходит на военные рельсы

05.07.2022  17:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1309
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Госдума приняла сегодня единогласно в I чтении правительственный законопроект об обеспечении вооруженных сил при проведении операций за пределами страны.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума приняла сегодня единогласно в I чтении правительственный законопроект об обеспечении вооруженных сил при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Россия ведет СВО уже 4 месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно. Нагрузка на ОПК существенно возросла.

В целях гарантированного обеспечения поставок вооружений и боеприпасов необходимо оптимизировать работу оборонно-промышленного комплекса и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек.», – сказал представлявший законопроект вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Закон обязывает предприятия заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических операций за пределами территории России. При этом он не предполагает перепрофилирования предприятий гражданского сектора.

Правительство при введении спецмер получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва и использование их для производства вооружения.

Кабинет также сможет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное время, ночью или в выходные. Эта мера будет носить временный характер.

«Именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границах России, усиливают санкционное давление и наращивают военные поставки на Украину, важность принятия законопроекта невозможно переоценить.

Предусмотренные в нем меры позволят не только оптимизировать работу организаций ОПК, но и гарантированно обеспечат Минобороны необходимыми объемами вооружений и военной техники. А значит будут способствовать скорейшему достижению всех целей СВО», – подчеркнул вице-премьер.

«Законопроектом предлагается создать условия для оперативного реагирования на меняющуюся обстановку, с учетом хода специальной операции. Это позволит своевременно обеспечить подразделения и части всем необходимым», – дополнил сказанное депутат Андрей Картаполов.

Депутат Михаил Тарасенко уточнил, что профсоюзы оборонных предприятий предложенные меры поддержали.

Спикер Вячеслав Володин предложил задавать вопросы в закрытом режиме «с тем, чтобы мы сами себя не высекли».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть