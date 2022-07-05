Российская оборонка переходит на военные рельсы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдума приняла сегодня единогласно в I чтении правительственный законопроект об обеспечении вооруженных сил при проведении операций за пределами страны.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Россия ведет СВО уже 4 месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно. Нагрузка на ОПК существенно возросла. В целях гарантированного обеспечения поставок вооружений и боеприпасов необходимо оптимизировать работу оборонно-промышленного комплекса и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек.», – сказал представлявший законопроект вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Закон обязывает предприятия заключать контракты в целях обеспечения контртеррористических операций за пределами территории России. При этом он не предполагает перепрофилирования предприятий гражданского сектора.

Правительство при введении спецмер получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва и использование их для производства вооружения.

Кабинет также сможет регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное время, ночью или в выходные. Эта мера будет носить временный характер.

«Именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границах России, усиливают санкционное давление и наращивают военные поставки на Украину, важность принятия законопроекта невозможно переоценить. Предусмотренные в нем меры позволят не только оптимизировать работу организаций ОПК, но и гарантированно обеспечат Минобороны необходимыми объемами вооружений и военной техники. А значит будут способствовать скорейшему достижению всех целей СВО», – подчеркнул вице-премьер. «Законопроектом предлагается создать условия для оперативного реагирования на меняющуюся обстановку, с учетом хода специальной операции. Это позволит своевременно обеспечить подразделения и части всем необходимым», – дополнил сказанное депутат Андрей Картаполов.

Депутат Михаил Тарасенко уточнил, что профсоюзы оборонных предприятий предложенные меры поддержали.

Спикер Вячеслав Володин предложил задавать вопросы в закрытом режиме «с тем, чтобы мы сами себя не высекли».