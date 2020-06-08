Российская оппозиция обещает сдать Донбасс и подумать насчет Крыма

08.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В случае прихода к власти российской либеральной оппозиции нужно первым делом с извинениями вернуть Украине Донбасс, а потом уже думать, что делать с Крымом.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил осужденный на три года условно за участие в летних антиправительственных беспорядках в Москве Егор Жуков, которого недавно активно раскручивала либеральная оппозиция, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донбассе происходят совершенно отвратительные вещи, я считаю, что надо выводить войска просто сразу же», – заявил Жуков.

«Я очень хочу, чтобы вы или такой человек, как вы, стали наконец президентом Росси, – «расцвёл» Гордон. – И чтобы первое, что вы сделаете, вы бы сказали: «Украина, прости нас! Мы совершили по отношению к тебе преступление. Мы возвращаем то, что забрали и официально каемся за то, что совершили это по отношению к своей соседке, своей сестре». Мне этого очень хочется, я в это верю, мне кажется это вопрос времени».

«Посмотрим. С Донбассом это точно. С Крымом – пообщаемся», – ответил оппозиционер.