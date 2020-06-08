08.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Российская оппозиция обещает сдать Донбасс и подумать насчет Крыма


В случае прихода к власти российской либеральной оппозиции нужно первым делом с извинениями вернуть Украине Донбасс, а потом уже думать, что делать с Крымом.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил осужденный на три года условно за участие в летних антиправительственных беспорядках в Москве Егор Жуков, которого недавно активно раскручивала либеральная оппозиция, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Донбассе происходят совершенно отвратительные вещи, я считаю, что надо выводить войска просто сразу же», – заявил Жуков.

«Я очень хочу, чтобы вы или такой человек, как вы, стали наконец президентом Росси, – «расцвёл» Гордон. – И чтобы первое, что вы сделаете, вы бы сказали: «Украина, прости нас! Мы совершили по отношению к тебе преступление. Мы возвращаем то, что забрали и официально каемся за то, что совершили это по отношению к своей соседке, своей сестре». Мне этого очень хочется, я в это верю, мне кажется это вопрос времени».

«Посмотрим. С Донбассом это точно. С Крымом – пообщаемся», – ответил оппозиционер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть