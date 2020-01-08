Российская паспортизация Донбасса напугала Киев

08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Гражданство РФ для жителей Донбасса – это инструмент давления Москвы на Украину на любых последующих переговорах.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Петр Олещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это фактор политического давления. То есть во время любых следующих переговоров, в том числе в нормандском формате, Россия будет апеллировать к следующему: смотрите, там же наши граждане, хотите, чтоб мы просто убрались и оставили своих граждан на произвол? Нет, нам нужны гарантии присутствия, гарантии защиты. То есть для них это фактор, для России всегда наличие российского паспорта – это метод давления, и они его постоянно активно используют», – заявил украинский эксперт.

«Я думаю, что это достаточно долговременная игра. Я не думаю, что кто-то действительно рассчитывает на то, что эта история быстро закончится. Цель России ни для кого не является секретом – это обеспечение механизмов влияния на Украину, чтобы оставить её в орбите российского влияния, и это один из элементов этой игры», – добавил Олещук.