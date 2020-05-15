Российская певица поздравила пособника карателей

15.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Известная российская певица Земфира поздравила лидера партии «Голос», музыканта Святослава Вакарчука с днем рождения.

Накануне, когда Вакарчук праздновал свое 45-летие, на официальной странице Земфиры в соцсети появилась видеозапись их совместного выступления на концерте в Киеве, который прошел в 2013 году.

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Как передает «ПолитНавигатор», тогда Земфира и Вакарчук исполнили песню известной британской группы «The Beatles» – «Let It Be».

«Какой горластый! Слава, я тебя люблю», – кратко подписала ролик Земфира.

Напомним, Святослав Вакарчук известен своими националистическими взглядами, он поддерживает карательную операцию на Донбассе и блокаду Крыма. Земфира же внесена в список украинского стукаческого сайта «Миротворец» из-за «отрицания российской агрессии». Однако, это не помешало ей во время фестиваля в Тбилиси в 2015 году поднять над головой флаг Украины.