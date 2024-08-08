Российская политэмиграция сменила Путина на Лукашенко и подписалась под новый Беломайдан

Елена Острякова.  
08.08.2024 22:32
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, экстремизм


Обмененный недавно на российских разведчиков либерал-иноагент Илья Яшин призвал своих сторонников в Берлине поддерживать белорусских «политзаключеных».

Теперь белорусский Батька ему не нравится еще больше, чем «российский диктатор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обмененный недавно на российских разведчиков либерал-иноагент Илья Яшин призвал своих сторонников в Берлине поддерживать...

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«Насколько там подавляют, унижают людей. Это просто чудовищно. И Лукашенко в этом смысле абсолютно недоговороспособен. Известно, что частью этой сделки должны были быть белорусские политзаключенные. Мы с вами давно не знаем, что там происходит с Марией Колесниковой и Сергеем Тихановским. И мы с вами должны проявлять солидарность, как мне кажется. Это не чужая проблема», – сказал Яшин.

Он призвал «просить цивилизованный мир оказывать давление на Лукашенко», которого назвал «усатым отморозком». К теме Белоруссии Яшин возвращался несколько раз и даже пытался заставить своих сторонников проскандировать лозунг белорусских националистов «Живе Беларусь», но лежащая на газоне толпа отреагировала вяло.

Похоже российской политэмиграции кто-то спустил темник. Недавно запрещенное в России общество «Мемориал» (иноагент) призвало бороться за освобождение «беларуских политзаключенных». В следующем году в Белоруссии пройдут президентские выборы.

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