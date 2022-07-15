Российская промышленность будет полагаться не на мировые рынки, а на технологический суверенитет

15.07.2022  18:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Санкции, Экономика


Несмотря на то, что в первом полугодии объемы обрабатывающей промышленности России выросли на 20%, в дальнейшем ожидается ее спад. Однако временные структурные перемены приведут в перспективе к технологическому суверенитету.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил утвержденный вице-премьером министр минпромполитики Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что в первом полугодии объемы обрабатывающей промышленности России выросли на 20%,...

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«Мы ожидаем изменения показателей, связанных с падением экспорта и закрытием западных рынков. Это приведет к снижению объемов по наиболее емким отраслям, среди которых металлургия, химический и лесопромышленный комплексы. Поэтому в целом по году, даже с ощутимым ростом по оборонному сектору, производство в обрабатывающей промышленности может сократиться примерно на 6%», – сказал Мантуров.

Он считает, что сейчас важнее не статистические данные, а задачи, которые стоят перед промышленностью в целом.

«Сегодня можно совершить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, чтобы обеспечить поставки критических комплектующих. Предстоит создать новые кооперационные связи.

Сейчас мы интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами РФ за рубежом. При этом ускоренными темпами будем осваивать производство собственных аналогов на замену отдельных импортных компонентов», – сказал Мантуров.

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