«Российская пропаганда» безраздельно господствует в Херсонской области – меджлисовец

29.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украина мало делает для того, чтобы ограничить распространение российской пропаганды на юге страны.

Об этом в эфире программы «Оккупация без купюр. Webcast на «Крымских новостях» телеканала «QNA» заявил глава Херсонского меджлиса Ибрагим Сулейманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу на юге Украины, в Херсонской области, элементы крымского сценария. И мне очень грустно от этого. Прежде всего, это информационное влияние. Я вообще не понимаю, как можно за шесть лет не найти механизмов, чтобы преодолеть эту ахиллесову пяту.

Все понимают, что идет гибридная война, война за разум людей, их мысли, и при этом государство все же очень-очень мало делает для того, чтобы проводить мероприятия, которые позволили бы блокировать российские каналы на юге Украины.

Не секрет, что Скадовск и районы до сих пор могут принимать российское телевидение. Это ужасно, на самом деле. И если говорить о местных выборах, которые скоро будут, у меня тоже ощущение если не крымского сценария, то какой-то обновленной его версии.

К власти приходят те, кто ездит на празднования в Москву и выражали там поддержку российскому народу», – сокрушается Ибрагим Сулейманов.