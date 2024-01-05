Российская ПВО отразила массированную атаку на Крым и Белгород

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Киевский режим предпринял очередную атаку по территории Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Минобороны РФ.

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«5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Более подробно об атаке на Крым рассказал тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«В этот раз ВСУ подошли к атаке более подготовленными: в преддверии налета авиация перебазировалась на несколько баз для отвлечения внимания. В районе 16.20 с авиабаз Староконстантинов, Миргород и Канатово взлетели пять бомбардировков Су-24М и два истребителя МиГ-29, которые осуществили пуск крылатых ракет Storm Shadow и нескольких обманок ADM-160 MALD в направлении полуострова», – пишет «Рыбарь».

Отмечается, что первая ракета была сбита над Уютным неподалеку от Евпатории, обломками Storm Shadow была незначительно повреждена инфраструктура, но потерь не зафиксировано.

Еще две ракеты, огибая мыс Фиолент, попытались атаковать подразделения ПВО в Севастополе.

«Сбить ракеты не удалось, однако и цели они не достигли — военнослужащие 31-й дивизии продолжают работу», – уточняет канал Звинчука.

Еще несколько воздушных целей были уничтожены расчетом ЗРПК «Панцирь-С1» над Песочной бухтой неподалеку от Херсонеса Таврического.

Две ракеты российская ПВО поразила неподалеку от Балаклавской ТЭЦ.

«Всего российскими военнослужащими были сбиты десять ракет, из которых большую часть составляли Storm Shadow. Суть этого налёта указывает на тактику противника в ударах по Крыму. На первоначальном этапе ВСУ активно били по кораблям и объектам Черноморского флота, вынудив их держаться вблизи собственных баз. Сейчас противник пытается уничтожить ПВО на полуострове.

А следующим этапом, судя по тенденциям, должны стать атаки на Крымский мост. Неважно, что это не даст никакого тактического преимущества. Главное — это пиар-эффект, а также репутационные потери для российского руководства», – резюмирует «Рыбарь».

Кроме того, ударили ВСУ и по российскому Белгороду.

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. Одному из них была сделана операция – удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», – рассказал сегодня утром губернатор области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что за время обстрелов ранено 74 человека, которые находятся в больницах. Из них 20 человек в реанимации Москвы.

Кроме того, продолжаются восстановительные работы.

«Хотя после ночного обстрела работы прибавилось: много автомобилей посечено, разбиты окна, кровля. Сейчас во время утреннего обхода оценим ущерб и начнем замеры на приобретение строительных материалов и формирование строительных бригад и сами работы. За вчерашний день восстановили более 800 кв. метров стеклопакетов, оконных конструкций в жилых квартирах и домах. Сегодня усилимся 10-ю бригадами из Старого Оскола и Губкина. Очень благодарен главам, всем руководителям строительных организаций, которые отозвались. Понимаем, как необходима помощь – понижение температуры идет, нужно ускоряться по восстановлению наших домов, но, конечно, работы предстоит еще много. С утра проведу совещание по постановке задач на сутки. Затем объезд по восстанавливаемым многоквартирным и частным домам», – добавил Гладков.

По его словам, за минувшие сутки ПВО уничтожила над Белгородом 10 воздушных целей.