Российская ПВО отразила массированную атаку украинских дронов

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Ночная атака беспилотников на Крым проводилась с целью проверки целостности системы ПВО после прошедшего неделю назад урагана.

Минобороны РФ сообщило о свыше 40 сбитых БПЛА, что говорит об отсутствии какого-либо дефицита беспилотников у противника, несмотря ни на какие ограничения поставок из Китая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Минобороны, попыток атаковать полуостров было две – около часа ночи и ближе к 6 утра. Взрывы и вспышки в небе слышали жители Генического округа Херсонской области, Джанкойского и Ленинского районов Крыма, Феодосии и Керчи.

«Ночью и утром российские зенитчики отразили массированное воздушное нападение вражеских беспилотников на Крым и Приазовье. Наши воины сбили комплексами ПВО и перехватили средствами РЭБ 41 вражеский БПЛА Азовским морем и Северным Крымом. Именно разрывы зенитных ракет слышали сегодня ночью жители Генического округа. Противник намеревался поразить нашу систему противовоздушной обороны, после чего ударить по хранилищам топлива и другими важным объектам. Агрессивные планы врага жёстко пресечены», – написал в своем телеграм-канале губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

Накануне американский разведывательный дрон Global Hawk вёл патрулирование у берегов Крыма. Уже традиционно это заканчивается атакой с воздуха на инфраструктуру полуострова, причем комплексно: один удар должен обнаружить ПВО, второй разрядить систему, а третий нанести поражение. И, судя по сообщениям украинских каналов, целями были Крымский мост и нефтебаза в Феодосии. Причем в Феодосии кто-то информировал противника о работе ПЗР «Панцирь».

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев полагает, что после сильнейшего урагана стоило ожидать удар со стороны противника.

«Естественно, и логично то, что именно сейчас, после непогоды предпринимаются подобного рода атаки. Потому что, так или иначе, наша защитная система претерпела ущерб, пострадала. В какой степени сказать сложно. В любом случае специалисту не сложно спрогнозировать, что ущерб нанесён и тому, что стоит в воде, а это боносетевые заграждения, которые в ряде бут есть, и тому, что расположено на берегу и на водной глади. Я имею ввиду систему уголковых отражателей, которые с течением времени всё-таки стали применять более активно. Хотя меня удивляет, почему это не делали с самого начала. Видимо не предполагали наращивание потенциала у противника», – отметил он.

По его мнению, ущерб, который нанесла стихия, не является критическим.

«Наверняка оперативно какие-то повреждения устраняются. Тем более что противник избрал паузу, поскольку ущерб был нанесён и по его позиционным районам возле Одессы, и в других населенных пунктах, где готовятся средства поражения. Я думаю, тут поработали и наши военные.

Думаю, что это дало возможность несколько перевести дух. Хотя боевое напряжение не снижается. Особенно, что касается обороны. Эта пауза позволила ещё более собраться и устранить замечания, действовать эффективно, поражать то, что на нас летит. Сегодняшняя ночь в принципе укладывается в алгоритм и контекст всего того, что до этого происходило и будет происходить в дальнейшем», – заключил эксперт.

Крымский блогер и военный волонтер Александр Талипов предлагает представить к награде расчеты ПВО, которые показали свое мастерство и отбили атаку на Крым.

«Наши защитники неба находятся на самой передовой, однако никто из них не имеет статуса участника СВО и боевых действий, хотя ребята заслуживают его своими ежедневными подвигами. Кроме того, расчёты ПВО не получают увеличенное денежное довольствие, как все участники СВО, им не предусмотрены выплаты в случае ранения. Прошу руководство Минобороны рассмотреть вопрос присвоения статуса участника СВО расчётам ПВО в Крыму», – написал Талипов.

Он добавил, что после провокаций в Крыму американский разведывательный дрон улетел на территорию Румынии и ведёт разведку Западного побережья Крыма. Следовательно, возможны провокации по Севастополю.