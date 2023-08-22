Российская ракета обесточила вотчину Зеленского

Игорь Шкапа.  
22.08.2023 08:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1239
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, нанеся повреждения энергетической инфраструктуре.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, нанеся повреждения энергетической инфраструктуре. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – написал он в своем тг-канале в шесть утра.

В 7.42, по всей видимости согласовав с военными, что можно сообщить , он уточнил, что город был атакован ракетой, а взрыв прозвучал в 5.30.

«Повреждены более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура. Пострадал мужчина 1953 года, легкий, от госпитализации отказался, порезы лица, помощь оказана.

Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас производится перезапуск электричеством. В настоящее время частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта. Работают все службы», – добавил Вилкул.

Напомним, что Кривой Рог – родной город украинского президента Владимира Зеленского.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть