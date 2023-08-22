Российская ракета обесточила вотчину Зеленского

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Сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, нанеся повреждения энергетической инфраструктуре.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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«Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – написал он в своем тг-канале в шесть утра.

В 7.42, по всей видимости согласовав с военными, что можно сообщить , он уточнил, что город был атакован ракетой, а взрыв прозвучал в 5.30.

«Повреждены более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура. Пострадал мужчина 1953 года, легкий, от госпитализации отказался, порезы лица, помощь оказана. Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас производится перезапуск электричеством. В настоящее время частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта. Работают все службы», – добавил Вилкул.

Напомним, что Кривой Рог – родной город украинского президента Владимира Зеленского.