Российская разведка озвучила сенсацию о грязных методах Запада

06.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Около года назад западные спецслужбы назад обсуждали возможность принесения одного из лидеров оппозиции в России в качестве сакральной жертвы», чтобы оживить угасшее протестное движение в РФ.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «РИА Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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Он отметил, что у него нет прямых доказательств причастности западных спецслужб к ситуации с блогером Алексеем Навальным, якобы отравленным боевым веществом «Новичок».

«Если хотите, я вам впервые и о косвенных данных скажу. Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО – сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке», – сообщил Нарышкин.

«Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции», – добавил глава СВР.

Он говорит, данных, кто эта жертва и обозначена ли она, у него нет.

«Но… что на самом деле так, к сожалению, – этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине», – резюмировал Нарышкин.