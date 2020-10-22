Российская разведка передает привет Лукашенко от Путина

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На встрече белорусский президент всячески подчеркивал свою осведомленность в делах разведки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Президент России очень часто мне рассказывает о вас. Многие документы… Знакомит меня с наработками Службы внешней разведки РФ там, где касается наших отношений и союзного строительства. Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у спецслужб России и Белоруссии «очень много совместной работы».

«Друзей у нас немного, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам – к России и Белоруссии. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся: о нашей совместной работе и деятельности во благо наших народов, конечно», – сказал Лукашенко.

В свою очередь Сергей Нарышкин передал Лукашенко привет от президента РФ Владимира Путина.

«Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают», – сказал Нарышкин.

Сегодня же состоялось совместное заседание коллегий специальных служб России и Белоруссии.

«На первый взгляд, может показаться, что и сейчас личная встреча высокопоставленного российского силовика и Лукашенко обязательно должна привести к какой-то очередной поддержке Минску, на фоне приближающейся даты “Народного ультиматума”. Однако не все так однозначно», – написал в своем телеграм-канале оппозиционный политический аналитик Петр Кузнецов.

Он обращает внимание на то, что накануне визита в российских СМИ и телеграм-каналах муссировалась информация о том, что Лукашенко не выполняет условий, которые перед ним поставил Кремль для разрешения кризиса: диалог, конституционная реформа, новые выборы сразу после нее.

«Москва недовольна Лукашенко и открыто ему это показывает. В Минск прилетела не Симоняьн, а глава внешней разведки – это может говорить о том, что предметом разговора должна стать некая закрытая, но известная Москве тема, возможно, те самые готовящиеся провокации, вопрос лишь, кем именно готовящиеся: Западом, самим Лукашенко или же даже Кремлем?

Все это происходит накануне достаточно тревожного дня в столице, где практически одновременно на улицах должны оказаться как сторонники перемен, так и согнанные в поддержку власти бюджетники. Москва продолжает продавливать свой сценарий, Лукашенко, судя по всему, пытается ее в очередной раз “кинуть”. На этом фоне России необходимо найти новые инструменты давления на него. Визит Нарышкина, в той или иной мере, предназначен именно для этого», – написал Кузнецов.