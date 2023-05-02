Российская РЭБ научилась глушить «Хаймарсы» – украинский генерал

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Российская армия научилась эффективно работать против переданных Украине Западом высокоточных ракетных и артиллерийских систем.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, по его словам, ВС РФ эффективно применяют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы избежать ущерба при обстреле из РСЗО «Хаймарс», которые для наведения на цель пользуются американской спутниковой системой GPS.

«Мы должны постоянно уничтожать технику врага, постоянно уничтожать его логистическое обеспечение, непосредственно склады, в первую очередь, пункты управления. Враг уже научился непосредственно реагировать на наши высокоточные боеприпасы. Выставляя правильно средства РЭБ, они даже в определенных моментах отводят наши «Хаймарсы», которые мы используем, и они недостаточно точно бьют. Такие примеры есть, поэтому еще раз подчеркиваю, что враг учится очень быстро», – заявил Кривонос.