Российская рок-группа развлекала Зеленского на новогоднем концерте

Новости Украины

Известный российский исполнитель Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль», выступил на новогоднем концерте «Вечернего квартала», где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», коллектив спел «С новым годом, крошка!», вместе с украинским артистом Иваном Дорном исполнил песню «Карнавала нет», а с артисткой Надей Дорофеевой «Медведицу.

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Кроме того, популярную композицию группы «Утекай» помогали исполнять сами «кварталовцы», в частности Евгений Кошевой аккомпанировал на саксофоне.

Политические эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором», считают, что Лагутенко «купился» на деньги, поэтому и решил выступать в стране, куда большинству российских артистов въезд запрещен.

«Скорее всего, здесь причина банальна – заработок, то есть, деньги. Что касается самого Ильи Лагутенко, очевидно, он – человек либо аполитичный, либо симпатизант Украины, поэтому его туда пригласили и пустили на концерт. Конечно, это вряд ли можно рассматривать как сближение Украины и России, это можно рассматривать исключительно как то, что Лагутенко на Украине считают не опасным для себя. Скорее всего, это вызвано исключительно банальными причинами – попыткой заработать деньги», – говорит политолог Богдан Безпалько.

«Мне Лагутенко не был известен, как яркий украинский сторонник, как человек, который выступает против мифической российской агрессии на Украине, как Макаревич, например. Поэтому вполне возможно, что ничего особенного его визит не означает. Его пригласили, заплатили денег и впустили, и все», – добавил эксперт.

Его крымский коллега Андрей Никифоров подчеркивает, что такого рода визит — это вопрос совести.

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«У кого есть совесть, тот, по всей видимости, не соглашается на такое. У кого нет совести, тот соглашается. Это совершенно, на мой взгляд, не наказуемо, просто Лагутенко – он такой… Наверное, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе, эти принципы не действуют, что с этим поделаешь? Опять же, есть такой факт – человек, несомненно талантливый, но дебил. Это достаточно распространенное явление, так что просто остается за этим наблюдать, где-то, может переживать, но, наверное, сильно переживать не надо, а относиться философски», – считает Никифоров.

В свою очередь киевский публицист Дмитрий Скворцов в своем блоге обращает внимание, что «Вечерний квартал» – это еще не администрация президента.

«Так что, с одной стороны «такая отмазка может прокатить» (простите, я уж немного на рок- фене, как участвовавший в рок-турах, и, по иронии судьбы, именно в автобусе «95 квартала»). С другой стороны, в зале сидел сам Зеленский. И тут уже чёткий выбор – «западло» или не «западло». Да, «Мумий тролль» – подчёркнуто аполитичная группа и социально индифферентная группа (по крайней мере, какой я её помню в 90-х). Поэтому её и к року многие не относили. Но если так, то кто мешал выступать в Тавриде? Однако же, судя по тому, что они сейчас выступают в Киеве, в политике они как-то ориентируются, и «красные линии», очерченные коричневым режимом, с 2014-го соблюдали», – отмечает автор.

«В конце концов, как бы не относиться к политическим аспектам взаимоотношений Киева и Москвы, Зеленский в ушедший год отметился особой русофобией. Да и лысый этот (не знаю, как звать – вроде, главный у них сейчас) также наговорил немало не особо ласкающего слух россиянам. Так что «тролли», выражаясь словами ещё одного неонацистского классика, всё-таки «окрасили себя в те цвета, в которые они себя окрасили». Что же, может, хоть так напомнят о себе, по большому счёту – мумиях, уж десятилетие как забытых широкой аудиторией», – резюмирует Скворцов.

Отметим также, что группа «Мумий Тролль» уже анонсировала свои концерты в Харькове и Одессе, которые должны состояться летом этого года.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, почему у украинских неонацистов нет претензий к Лагутенко.

«Поскольку он гражданин РФ, то, если не выступал в оккупированном Крыму и не поддерживал публично агрессию против Украины, думаю, препятствий для концерта быть не должно», – заявлял в 2017-м одесский праворадикал Сергей Стерненко.