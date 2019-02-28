Российская сенаторша отметилась скандальным проукраиснким заявлением

28.02.2019

Мать одиозной российской журналистки, экс-кандидата в президенты Ксении Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова раскритиковала призывы к наведению порядка на Украине.

По ее словам, это означает войну, что противоречит Конституции РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Нарусова приравняла всех, кто призывает «разобраться» с Украиной, к преступникам.

«Посмотрите даже наши политические ток-шоу – ну, не нравится нам Украина. Вы знаете, совсем недавно Никита Михалков на каком-то еще шоу, он в своей программе бесовской, как она называется – «Давайте на Украину, давайте там наведем порядок». Это что, призывы к войне? Между прочим, они запрещены Конституцией. Призывы к войне и агитация за войну запрещены Конституцией Российской Федерации.

Но, то ли для того, что надо вылезти из кожи и показать себя патриотом, говорится это, то ли это отвечает и собственным убеждениям говорящего, но как можно открыто призывать силой что-то подавить? Это неконституционно, это незаконно, и я не вижу ни одного протеста прокуратуры или следствия против прямого нарушения, этой агрессии и призывов к военным действиям», – заявила Нарусова.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Нарусова бросилась на защиту польского националиста Томаша Мацейчука, назвавшего советских ветеранов “красными фашистами”.