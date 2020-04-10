Российская система здравоохранения оказалась лучше американской

10.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Американское здравоохранение продемонстрировало, что не в состоянии справляться с большим потоком больных.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, отвечая на вопрос, почему в США складывается такая тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции и такое большое число заболевших.

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По его словам, в США сошлись несколько факторов: огромная страна с крайне интенсивным внутренним и внешним передвижением, большое количество тестов и позднее введение карантинных мер.

«Ну и четвертое: сама система здравоохранения США. Если вы обеспеченный человек, то получите, наверное, лучшую медицинскую помощь в мире. И как бизнес-система она работает хорошо. Но лечить большое количество людей они в принципе не могут. Думаю, после этой пандемии американские власти многое пересмотрят в своей системе здравоохранения»,

В свою очередь издание поинтересовалось, можно ли сделать вывод, что российское здравоохранение пока справляется с пандемией.

«Мы безусловно хотим уйти от итальянской модели: избегаем такого количества тяжелых больных на единицу времени. То есть сейчас в России делается всё, чтобы любому тяжелому больному была оказана достаточная медпомощь. Я думаю, что сейчас наши врачи уже точно справляются лучше, чем испанские, итальянские, а также американские. Но нам есть чему поучиться у Германии, Южной Кореи и Китая», – говорит вирусолог.

Также он обратил внимание, что в РФ другая ситуация в сравнении с Белоруссией и Швецией, которые отказались от жестких карантинных мер.

«Сравнивать эти страны с Россией невозможно, у них слишком маленькое население и площадь. Про Белоруссию я ничего не знаю, а вот в Швеции, при населении в 10 млн человек количество инфицированных на данный момент 8,4 тыс., умерло 687 человек. А население, подчеркиваю, меньше в 14 раз, чем у нас! А в России 76 умерших. Получается, летальность сейчас там 8%. А у нас 0,7%. Думаю, эта картина довольно показательна», – отметил Волчков.