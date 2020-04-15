Российская сторона изобличила во лжи главу МИД Белоруссии

15.04.2020, Москва, Елена Острякова

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев опроверг недавнее утверждение министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о том, что Россия оказывала союзнику помощь в борьбе с коронавирусом исключительно по собственной инициативе, ее об этом якобы никто не просил.

Об этом российский дипломат сказал в интервью TUT.BY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ответ на обращение руководителя Государственной санитарной службы Беларуси руководители координационного Совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова и Анна Попова приняли решение об оперативном ответе и поставке диагностического материала для проведения 10 тысяч тест-систем», – сказал Мезенцев.

По его словам, тест-системы были доставлены в Центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья. Мезенцев подчеркнул, что если бы в белорусском запросе было обозначено большее количество тест-систем, их так же доставили бы.

Кроме того, по запросу белорусской стороны были доставлены 140 наборов тест-систем для выявления коронавируса на 14 тысяч исследований.

«Также позавчера, это важный эпизод, но не хочу из него делать сверхсобытие или эпохальный этап, замгубернатора Гродненской области принял от России 50 тысяч респираторов «Лепесток» высокой степени защиты, которые будут направлены на обеспечение защитой медперсонала в Гродненской области. В том числе эти респираторы будут использоваться больничным персоналом, задействованным для обеспечения безопасности многонационального коллектива на площадке строительства АЭС. Часть респираторов — 7 тысяч — мы передали в больницы Островца, Сморгони, Ошмян», – отметил российский посол.

Сейчас российская сторона прорабатывает поставку других материалов, которые белорусская сторона запросила нотой от 1 апреля. В их числе концентраторы кислорода и расходные материалы, респираторы 3-го класса защиты, защитная одежда и защитные очки, аппараты ИВЛ.

Напомним, ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, а затем министр иностранных дел Владимир Макей заявляли, что Минск не просил Москву о помощи, тесты он намерен покупать, а присланные – использовать исключительно на россиянах, потому что они якобы ненадежные.

В этой связи Мезенцев привел слова главного санитарного врача Белоруссии Натальи Жуковой, которая заявила, принимая тесты, что россияне поставили диагностический материал так же, «как себе».