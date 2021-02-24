Российская стратегическая авиация преодолевает фантастические рубежи

24.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Дальняя авиация России получила новейшие ракеты такой дальности, которая была немыслима еще 10 лет назад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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По его словам, именно на дальнобойные высокоточные боеприпасы для авиации делается ставка руководством Вооруженных сил, причем дело не ограничивается оперативно-тактической авиацией с еще новыми гиперзвуковыми ракетами с дальностью в 1–2 тысяч километров.

«Всего 10 лет назад ситуация для российских ВКС была абсолютно иной и такая дальность выглядела фантастикой даже для стратегической авиации. Знакомые всем штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и истребители МиГ-29 и Су-27 были крайне ограничены в выборе управляемого оружия. Да и немногочисленные сохранившиеся в исправном состоянии его образцы имели дальность в лучшем случае десятки километров. У Дальней авиации (ДА) почти не было неядерных крылатых ракет», – напоминает эксперт.

«Во время операции в Сирии наблюдался быстрый прогресс в количестве использованного высокоточного оружия. Стратегические бомбардировщики применили там больше крылатых ракет Х-101 и Х-555, чем было израсходовано на всех учениях и испытаниях. Опыт показал, что даже в таком конфликте массовое и многочисленное ВТО необходимо, а уж современная война без него и вовсе немыслима», – подчеркнул Болтенков.

В свою очередь издание обращает внимание, что сейчас известно о разработке для Дальней авиации нескольких семейств новых ракет, как традиционных, так и гиперзвуковых. Ожидается, что их дальность даже в неядерном исполнении может достигать 4–5 тысяч километров.

«Такое оружие радикально нарастит возможности стратегических бомбардировщиков и превратит их в еще более мощный инструмент проекции силы. В зоне досягаемости ДА даже при вылете с баз в России окажется территория почти всей планеты. Одновременно ее численность и возможности планируется нарастить за счет модернизации имеющихся самолетов, возобновления производства Ту-160 и начала выпуска перспективного авиационного комплекса Дальней авиации», – пишет газета.