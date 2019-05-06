Российская стрела попала в украинского Кощея

06.05.2019

Принятое президентом РФ решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ЛДНР обусловлено невменяемостью украинских властей.

Об этом в авторской колонке на страницах «Московского комсомольца» пишет первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

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«На самом деле нервная реакция на указы Путина о российском гражданстве для населения ДНР и ЛНР и ряде категорий граждан Украины означает лишь, что стрела попала в Кощея. Под впечатлением от невменяемости властей и политиков Украины, искусственного тупика Минского процесса и, самое главное, страданий людей Донбасса, живущих под дамокловым мечом дольше, чем длилась Великая Отечественная война, Россия впервые с 2014 года сделала шаг и шах.

Президент и его администрация преодолели сомнения, предоставив желающим из-за рубежа возможность без проволочек вступить в наше гражданство без прежде обязательного выхода из гражданства страны проживания (в данном случае Украины, коль мы, в соответствии с Минском, признаем Донецк и Луганск ее принадлежностью)», – отмечает Затулин.

По его словам, Россия не будет признавать республики Донбасса, если только Украина не собирается на них нападать.

«Не нападайте, и все сто процентов жителей ДНР и ЛНР с двойным гражданством не помешают вам постепенно вернуть утраченные в результате вашего собственного безумия территории, договорившись с вашими и нашими общими людьми полюбовно. Предлагаю Владимиру Зеленскому глубже изучить эту гипотезу», – пишет российский политик.

«Довольно болтать глупости в духе «помочь Украине — помочь себе». Во времена Ельцина мы уже просыпались с мыслью «как помочь Украине?». Никакого «медового месяца» ни с Зеленским, ни с Западом на почве совместной «международной коалиции содействия Украине в постконфликтной реконструкции востока страны не намечается. Намечается продолжение борьбы в Украине и за Украину. Лучшее, что мы можем пожелать новому президенту Украины: врачу, исцелися сам!», – резюмирует Затулин.