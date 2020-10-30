Российская телемедицина резко рванула вперед

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Из-за эпидемии COVID-19 российское здравоохранение переходит на совершенно новый технологический этап.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто.

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Он полагает, что российские поликлиники должны справиться с новой волной коронавирусной инфекции, но для этого должны быть налажены своевременная диагностика, тестирование, а помощь на амбулаторном этапе должна включать противовирусную и противовоспалительную терапию, а также более широкое применение информационных технологий.

«Мы переживаем совершенно новый этап в использовании телемедицинских технологий, которые позволяют поддерживать больного и оказывать необходимую помощь на расстоянии — вести пациентов как в период заболевания, так и во время реабилитационных мероприятий. Это уменьшит и нагрузку на медицинский персонал и позволит сосредоточиться на лечении тяжелых пациентов», – говорит академик.

Также собеседник издания говорит, что COVID-19 стал серьезным вызовом для российской системы здравоохранения, ее способности к быстрым переменам.

«Быстро – за неделю-две – решались проблемы, на которые раньше отводилось несколько месяцев. Сегодня практически все районные поликлиники и стационары в Санкт-Петербурге имеют доступ к системам телемедицины. Но этот ресурс используется явно недостаточно – можно говорить о считаных процентах от имеющихся возможностей», – резюмировал Шляхто.