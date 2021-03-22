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22.03.2021
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Экономика
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«Российская уже лучше»: хвалёная белорусская молочка утратила ореол «якаснай»


Чем дольше Белоруссия будет интегрироваться в единое пространство с Россией, тем хуже будет уровень жизни самих белорусов.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрально аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, знаменитая белорусская молочка уже хуже по качеству, чем та, что предлагают российские производители.

«Долго – это хуже не для нас, долго – это хуже для белорусских граждан. Потому что у них пойдет снижение уровня жизни с этим «долго». Когда будет теряться рынок сбыта, который уже теряется – не по причине того, что он становится меньше или не по причине того, как Лукашенко говорит о том, что «нас туда не пускают» – да пускают, ради Бога!

Ну просто уже, ребята, на этой же самой молочке – ну, родной ты мой, ну российское уже лучше давно. Когда мне говорят про белорусское масло, ну попробуйте вологодское для начала! Я кроме вологодского сейчас и не покупаю ничего…

Вы сами не вывернетесь, потому что, если открыть белорусский рынок для российской молочки, вам вообще тяжело придется», – резюмировал Трухан.

«Российская молочка уже превзошла белорусскую – пора интегрироваться, иначе будет хуже», – российский полковник


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